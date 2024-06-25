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«Братья на всю жизнь». Джимми Батлер и Неймар показали, как проводят время друг с другом

«Братья на всю жизнь». Джимми Батлер и Неймар показали, как проводят время друг с другом
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Лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джимми Батлер вместе с нападающим саудовского «Аль-Хиляля» Неймаром посетил матч сборной Бразилии по футболу, который она проводила на Кубке Америки — 2024. В 1-м туре соревнований бразильцы сыграли вничью с национальной командой Коста-Рики (0:0). Фотографиями с посещения игры у себя в социальных сетях поделился Неймар.

Фото: Из личного архива Неймара

Фото: Из личного архива Неймара

Чуть ранее фото с Неймаром поделился также и Батлер, подписав их «братья на всю жизнь».

Фото: Из личного архива Джимми Батлера

Фото: Из личного архива Джимми Батлера

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Ранее Батлер, Неймар, а также боксёр Райан Гарсия сыграли в покер.

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