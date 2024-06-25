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«Существенная разница». Гомельский назвал отличия игры ЦСКА после ухода Шведа

«Существенная разница». Гомельский назвал отличия игры ЦСКА после ухода Шведа
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу игры московского ЦСКА без разыгрывающего Алексея Шведа, покинувшего армейцев летом прошлого года. У Гомельского поинтересовались, связывает ли он нынешнюю игру ЦСКА с уходом Шведа.

«ЦСКА при тренере Пистиолисе гораздо более агрессивно заиграл в обороне. Обращу ваше внимание на то, какой объём работы в защите выполняют Ухов и Тримбл. Алексей Швед был лучше обоих в атаке, но в защите он не смог бы отработать так эффективно. Вот именно в этом я вижу существенную разницу», — написал Владимир на своём официальном сайте.

Напомним, после ухода из ЦСКА Швед перешёл в китайский клуб «Шаньси Лунгс». Армейцы стали чемпионами минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

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