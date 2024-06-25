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Джей Джей Редик оценил шансы «Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил уверенность, что команда способна бороться за чемпионство в новом сезоне.

«Я не считаю, что нынешний состав сильно далёк от команды чемпионского уровня», — приводит слова Редика ESPN US.

Напомним, на посту главного тренера «Лос-Анджелеса» Редик сменил Дарвина Хэма. «Лейкерс» в минувшем сезоне НБА заняли восьмое место в регулярном чемпионате Западной конференции (47 побед – 35 поражений), пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, где уступили в серии клубу «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Ранее Редик рассказал, от чего откажется после назначения на пост главного тренера «Лейкерс».

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