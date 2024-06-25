«Мне наплевать». Редик — о мнении тех, кто сомневается в нём как в тренере «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик коротко высказался насчёт мнений экспертов и аналитиков, которые сомневаются в нём как в тренере команды. Об этом Редик сказал на официальной пресс-конференции.

Журналист. Какие сомнения на ваш счёт вы собираетесь развеивать?

Редик. Конечно, я слышал о себе многие интересные вещи. Как человеку, который работает в медиа, мне было интересно смотреть все эти комментарии и мнения. Но конкретного ответа на ваш вопрос у меня нет, поскольку мне наплевать на них.

Честно говоря, я просто хочу тренировать «Лейкерс» и не хочу ничего развеивать о себе. Мои цели просты — стать действительно великим тренером НБА, выигрывать чемпионаты и сделать так, чтобы игроки моей команды максимизировали свой талант.