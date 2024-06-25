Генменеджер «Уорриорз» назвал позицию клуба насчёт продления контракта с Клэем Томпсоном

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался о позиции клуба насчёт продления контракта с атакующим защитником Клэем Томпсоном.

«Мы хотим, чтобы он вернулся. Я понимаю, что всегда должен действовать разумно, но, когда речь заходит о ком-то вроде Клэя Томпсона, который так много значит для нашей франшизы, кажется, что почти невозможно полностью исключить эмоции из переговоров. Важно учитывать то, что лучше как для команды, так и для игрока, а также ту роль, которую они играют в организации. Необходимо принимать во внимание все эти факторы. Существуют разные степени этой ценности, но мне предстоит решить, какая сумма окажется оптимальной для нашей команды», — приводит слова Майка портал Basket News.