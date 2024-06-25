Эксперт назвал игрока, которого хочет подписать «Нью-Йорк Никс»

Телеведущий и эксперт Крэйг Картон назвал игрока, которого «Нью-Йорк Никс» хочет подписать больше всего.

«Нью-Йорк Никс», если бы они смогли это осуществить, хотели бы добавить в свой состав Энтони Дэвиса. Это тот парень, которого они хотят подписать больше, чем любого другого игрока в лиге», — приводит слова Крэйга Картона портал Yardbarker.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «озёрники» заняли седьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1:4. После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.

Энтони Дэвис принял участие в 77 играх. В среднем за матч Энтони набирал 24,6 очка, делал 12,7 подбора, 3,5 передачи, а также 1,2 перехвата.