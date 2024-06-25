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Бруно Кабокло собирается уйти из «Партизана»

Бруно Кабокло собирается уйти из «Партизана»
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Форвард «Партизана» Бруно Кабокло собирается покинуть команду из-за нерешённой проблемы с выплатой зарплаты.

«Мы уже приняли решение. Бруно не будет играть в «Партизане». Две зарплаты задерживаются. В контракте есть 30-дневный срок, за который клуб может просрочить выплаты, мы, в свою очередь, должны в течение семи дней отправить электронное письмо с просьбой об оплате. Мы так и сделали. Но на наше письмо никто не ответил, и деньги не были выплачены, поэтому мы отправили заявку на расторжение договора», — приводит слова агента баскетболиста Basket News со ссылкой на Meridian Sport.

Ранее форвард покинул расположение «Партизана» перед финалом чемпионата Сербии и отправился в Орландо, где проходил сбор национальной команды Бразилии.

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