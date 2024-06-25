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УНИКС подписал контракт с Андреем Лопатиным

УНИКС подписал контракт с Андреем Лопатиным
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Казанский клуб УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Андреем Лопатиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Согласно информации из официального пресс-релиза, 25-летний игрок заключил соглашение с клубом на один сезон с возможностью продления на следующий.

В минувшем сезоне Лопатин принял участие в 38 играх. В среднем за матч он находился на площадке 27 минут и 47 секунд, а также набирал 11,3 очка, делал 4,5 подбора и 1,4 передачи.

Ранее Андрей выступал за такие команды, как ЦСКА и МБА. Также Лопатин является трёхкратным чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ, а также двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом Евролиги сезона-2018/2019. Кроме того, он является двукратным участником Матча всех звёзд (2023, 2024).

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