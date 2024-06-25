Журналист The Athletic рассказал, чего требуют Леброн и Дэвис от руководства «Лейкерс»

Журналист The Athletic Сэм Амик рассказал, чего требуют от руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» форварды клуба Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Согласно его источникам, лидеры команды хотят, чтобы к «Лейкерс» присоединился ещё один элитный игрок. Поэтому они требуют, чтобы руководство «пошло ва-банк» и подписало контракт с таким баскетболистом.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заняли восьмое место в регулярном чемпионате Западной конференции (47 побед – 35 поражений), пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, где уступили в серии клубу «Денвер Наггетс» со счётом 1-4. После вылета из плей-офф руководство клуба уволило главного тренера команды Дарвина Хэма.