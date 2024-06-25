Маркус Смарт — о чемпионстве «Бостон Селтикс»: не закончить то, что ты начинал — тяжело

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт рассказал, что радовался чемпионству «Бостон Селтикс» в минувшем сезоне НБА. Баскетболист провёл первые девять лет своей карьеры в «Бостоне».

«Не закончить то, что ты начинал с этими парнями, определённо тяжело, но, чувак, я радовался за этих ребят, когда они выиграли, как и все остальные», — сказал Смарт на YouTube-канале Run Your Race.

Напомним, 18 июня завершился сезон-2023/2024 НБА, чемпионом которого стал «Бостон Селтикс», одолевший в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.