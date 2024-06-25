Кристапс Порзингис пропустит квалификацию на Олимпиаду из-за операции

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис планирует перенести операцию на левой ноге, из-за которой не сможет принять участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры в Париже за сборную Латвии.

«Порзингис надеялся отложить операцию до окончания финала НБА и выступления за сборную Латвии, но его травма не позволяет ему стабильно играть на уровне, который необходим для Олимпийских игр», — следует из заявления «Бостон Селтикс», которое приводит Basket News.

Напомним, Кристапсу диагностировали разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы. Баскетболист получил травму во время второго матча финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Ранее латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за растяжения икроножных мышц.