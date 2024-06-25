ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис пропустит квалификацию на Олимпиаду из-за операции

Кристапс Порзингис пропустит квалификацию на Олимпиаду из-за операции
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис планирует перенести операцию на левой ноге, из-за которой не сможет принять участие в квалификационном турнире на Олимпийские игры в Париже за сборную Латвии.

«Порзингис надеялся отложить операцию до окончания финала НБА и выступления за сборную Латвии, но его травма не позволяет ему стабильно играть на уровне, который необходим для Олимпийских игр», — следует из заявления «Бостон Селтикс», которое приводит Basket News.

Напомним, Кристапсу диагностировали разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы. Баскетболист получил травму во время второго матча финальной серии НБА с «Даллас Маверикс». Ранее латвиец пропустил две стадии плей-офф из-за растяжения икроножных мышц.

Материалы по теме
Чемпионка UFC хочет, чтобы тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла был её угловым в бою
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android