Инсайдер назвал клуб, который заинтересован в подписании контракта с Джимми Батлером

Североамериканский журналист и бывший обозреватель New York Post Марк Берман сообщил, что руководство команды «Нью-Йорк Никс» может подписать контракт с лёгким форвардом клуба «Майами Хит» Джимми Батлером.

«Батлер хвастался, что «Хит» отправили бы «Никс» домой, если бы «Майами» встретился с ними в плей-офф. По иронии судьбы «Никс», как сообщается, присматриваются к подписанию Батлера в свой клуб», — приводит слова Марка Бермана издание New York Post.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Батлер принял участие в 61 матче. В среднем за игру он находился на площадке 34 минуты и 7 секунд, а также набирал 20,7 очка, делал 5,3 подбора, 5,0 передачи и 1,4 перехвата.