Назван клуб, в который может перейти Тим Хардуэй-младший

Известный инсайдер Марк Стейн назвал команду, в которую может перейти защитник «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй-младший. Об этом он сообщил в своём блоге.

Согласно его информации, наиболее вероятным клубом, в который перейдёт Тим, является «Дейтрот Пистонс». В рамках соглашения об обмене в «Даллас» на место Хардуэя-младшего перейдёт атакующий защитник Квентин Гримс.

В финальной серии завершившегося сезона НБА «Даллас Маверикс» встречался с «Бостон Селтикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В итоге серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.

Ранее Эван Сайдери также сообщал, что «Даллас» намерен обменять Тима Хардуэя-младшего.