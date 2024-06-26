«Нью-Йорк» и «Бруклин» совершили крупный обмен с участием Бриджеса и множества драфт-пиков

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс» провели масштабную сделку по обмену игроками с большим количеством опций, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Нью-Йорк» получил от «Бруклина» выступающего на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника 198-сантиметрового Микала Бриджеса, а также драфт-пик второго раунда. Взамен «Никс» отправили в «Нетс» 201-сантиметрового хорватского лёгкого форварда Бояна Богдановича, а также четыре незащищенных драфт-пика первых раундов 2025, 2027, 2029 и 2031 года, незащищенный «пик-свэп» 2028 года и драфт-пик второго раунда 2025 года.

В прошедшем сезоне-2023/2024 «Нью-Йорк» вышел в полуфинал плей-офф Восточной конференции, где уступил в семи матчах «Индиане Пэйсерс». «Бруклин» не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в таблице Востока по итогам регулярного сезона.