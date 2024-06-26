Рич Пол: Бронни Джеймс не должен получать никаких привилегий

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол высказался о сыне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Пол представляет интересы как Леброна, так и его сына.

«Бронни не может находиться над критикой и мнениями других, потому что это мир, в котором он живёт. Так что он не должен получать никаких привилегий.

Он должен пройти этот путь, он должен пройти через эти разговоры о себе в парикмахерской, потому что это та жизнь, которую он выбрал. Он решил стать профессиональным спортсменом. Так что всё это — это просто часть его жизни», — сказал Пол на канале Gil's Arena в YouTube.

Ранее о Бронни высказался экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс.

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