ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рич Пол: Бронни Джеймс не должен получать никаких привилегий

Рич Пол: Бронни Джеймс не должен получать никаких привилегий
Комментарии

Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол высказался о сыне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Пол представляет интересы как Леброна, так и его сына.

«Бронни не может находиться над критикой и мнениями других, потому что это мир, в котором он живёт. Так что он не должен получать никаких привилегий.

Он должен пройти этот путь, он должен пройти через эти разговоры о себе в парикмахерской, потому что это та жизнь, которую он выбрал. Он решил стать профессиональным спортсменом. Так что всё это — это просто часть его жизни», — сказал Пол на канале Gil's Arena в YouTube.

Ранее о Бронни высказался экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс.

Сейчас читают:
Бывший игрок НБА: Бронни Джеймс не будет играть в свои первые два сезона в лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android