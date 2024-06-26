«Зенит» объявил о переходе Алекса Пойтресса, ранее выступавшего за команду

Бывший игрок «Зенита» Алекс Пойтресс вернулся в петербургскую команду. Как информирует пресс-служба сине-бело-голубых, американский центровой заключил с командой контракт сроком на один год.

Пойтресс выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. За это время центровой помог команде впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги (2020/2021), взять бронзовые награды Единой лиги ВТБ (2020/2021) и серебро Суперкубка (2021), одержать победу в первом розыгрыше Кубка Кондрашина и Белова (2021), а также впервые стать чемпионами Единой лиги и чемпионами России (2021/2022).

После ухода из «Зенита» Пойтресс выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и «Милан».

Ранее стало известно, что главный тренер Хавьер Паскуаль заключил новый контракт с «Зенитом».

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