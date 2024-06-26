«Хочет этого отчаянно». Инсайдер назвал одну из главных целей Леброна

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, отметив его сильное желание побеждать на самом высоком уровне.

«Как всегда повторяла владелица «Лейкерс» Джини Басс об этом партнёрстве, счастье Джеймса — ключ ко всему. И всё же, хотя некоторые предполагали, что Джеймс, возможно, будет доволен положением дел в «Лейкерс», наслаждаясь всеми преимуществами жизни в Лос-Анджелесе, по словам источников в лиге, он отчаянно хочет снова побеждать на самом высоком уровне. Более того, беспрецедентная игра Джеймса на данном этапе означает, что он по-прежнему открыт для перспективы сыграть ещё в двух или даже трёх сезонах перед завершением карьеры», — написал Амик в своей колонке.

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