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Эксперт категорично высказался о «Лейкерс» из-за прихода Редика

Эксперт категорично высказался о «Лейкерс» из-за прихода Редика
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Телеведущий и эксперт Крэйг Картон высказал мнение, что с назначением Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» калифорнийская команда выиграет много игр в предстоящем сезоне или в обозримом будущем.

«Возможно, когда-нибудь Джей Джей Редик и станет хорошим тренером. Но эта команда не будет выигрывать много игр в течение длительного времени», — сказал Картон в эфире The Carton Show.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занял восьмое место в регулярном сезоне Западной конференции, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Денвер Наггетс» со счётом 1:4. После поражения от «Денвера» «Лейкерс» расторгли контракт со своим тогдашним главным тренером — Дарвином Хэмом. После него команду возглавил Редик.

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