«Самара» объявила о переходе тяжёлого форварда Глеба Голдырева

Российский тяжёлый форвард Глеб Голдырев подписал контракт с «Самарой». Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Голдырев выступал за московский клуб МБА. В 31 матче тяжёлый форвард в среднем набирал 3,6 очка, совершал 1,2 подбора и отдавал 0,3 передачи. В настоящий момент Глебу 31 год.

«Очень рад оказаться в баскетбольном клубе «Самара», для меня это ещё один шаг вперёд. Помню все матчи против «Самары»: неважно, дома они проходили или на выезде, — все они были интересными и напряжёнными до последней секунды. «Самара» — это клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели. Как и я. Очень жду первых матчей и буду прикладывать все возможные и невозможные усилия, чтобы пройти с командой как можно дальше, одержать как можно больше побед и завоевать как можно больше медалей», — сказал Голдырев.

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