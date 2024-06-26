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Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом перед драфтом НБА — 2024

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом перед драфтом НБА — 2024
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл совместную тренировку со своими сыновьями Бронни и Брайсом. Спортсмены вышли на паркет в преддверии драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года, участие в котором примет Бронни.

Все трое поработали над дриблингом, данками и бросками с дистанции.

Леброн провёл тренировку с сыновьями Бронни и Брайсом перед драфтом НБА – 2024:

Ранее Леброн говорил, что хотел бы сыграть в одной команде с Бронни. Позже он пояснил, что с удовольствием сыграл бы и против него в рамках НБА.

Драфт НБА – 2024 будет проходить в течение двух дней – 27 и 28 июня. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

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