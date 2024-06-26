Гомельский ответил, почему никого из российских игроков не будет на драфте НБА — 2024

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, почему никто из российских игроков не подал заявку на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

«Думаю, что агенты молодых российских игроков не рекомендовали своим подопечным совершать такой шаг», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года будет проходить в течение двух дней – 27 и 28 июня. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

Ранее Гомельский поделился мнением об игре московского ЦСКА без разыгрывающего Алексея Шведа, который покинул команду летом 2023 года.

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