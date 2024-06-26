УНИКС объявил об уходе Андрея Воронцевича

36-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич покинет УНИКС по окончании срока арендного соглашения. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

К казанскому клубу Воронцевич присоединился в апреле этого года, перейдя из «Нижнего Новгорода». Вместе с УНИКСом Андрей завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В 17 матчах тяжёлый форвард в среднем набирал пять очков, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 1,4 передачи.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Андрея за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении УНИКСа.

Ранее УНИКС объявил о заключении соглашения с 25-летним тяжёлым форвардом Андреем Лопатиным, выступавшим за МБА.

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