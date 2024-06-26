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Эксперт объяснил, почему выбирает Джордана, несмотря на работу с агентом Леброна

Эксперт объяснил, почему выбирает Джордана, несмотря на работу с агентом Леброна
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Известный спортивный обозреватель Крис Бруссард поделился мнением о давних дебатах относительно лучшего баскетболиста в истории, которые ведутся вокруг двух игроков: Леброна Джеймса и Майкла Джордана.

«Я бы всё-таки сказал, что Майкл Джордан лучше. Да, сейчас меня представляет агентство Klutch Sports, и я много общался с Ричем Полом. Но, мне кажется, люди уважают вас, когда вы высказываете своё мнение», — сказал Бруссард на канале House of Strauss в YouTube.

Klutch Sports – американское спортивное агентство, базирующееся в Лос-Анджелесе. Основано спортивным агентом Ричем Полом, который представляет интересы Леброна.

Ранее обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик рассказал об одной из главных целей Леброна.

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