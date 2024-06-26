ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» усилил состав 20-летним белорусским форвардом Даниилом Коско

«Локомотив-Кубань» усилил состав 20-летним белорусским форвардом Даниилом Коско
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний белорусский форвард Даниил Коско подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды. Стороны заключили соглашение по системе «1+2».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Коско выступал за «Минск», в составе которого набирал в среднем за матч семь очков и совершал 3,4 подбора.

«Переход в «Локомотив-Кубань» – серьёзный шаг в моей профессиональной карьере. Очень рад этому новому этапу в моей жизни, поэтому сделаю всё, чтобы показать свой максимум. Я знаю много хорошего о «Локо», поэтому с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в эту атмосферу», — сказал белорусский форвард.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале соревнований уступил УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место проиграл «Зениту» (1-3 в серии).

Материалы по теме
Трансферная бомба. УНИКС увёл лидера у прямого конкурента
Трансферная бомба. УНИКС увёл лидера у прямого конкурента
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android