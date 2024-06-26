«Локомотив-Кубань» усилил состав 20-летним белорусским форвардом Даниилом Коско

20-летний белорусский форвард Даниил Коско подписал контракт с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды. Стороны заключили соглашение по системе «1+2».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Коско выступал за «Минск», в составе которого набирал в среднем за матч семь очков и совершал 3,4 подбора.

«Переход в «Локомотив-Кубань» – серьёзный шаг в моей профессиональной карьере. Очень рад этому новому этапу в моей жизни, поэтому сделаю всё, чтобы показать свой максимум. Я знаю много хорошего о «Локо», поэтому с нетерпением жду момента, чтобы окунуться в эту атмосферу», — сказал белорусский форвард.

«Локомотив-Кубань» в минувшем сезоне Единой лиги в полуфинале соревнований уступил УНИКСу (3-4 в серии), а в матче за третье место проиграл «Зениту» (1-3 в серии).