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Источник: «Зенит» договорился с «Црвеной Звездой» о переходе 25-летнего бразильца

Источник: «Зенит» договорился с «Црвеной Звездой» о переходе 25-летнего бразильца
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25-летний бразильский разыгрывающий «Црвены Звезды» Яго дос Сантос перейдёт в «Зенит». Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на источники, рассказал инсайдер Неманья Жорич.

По сведениям источника, «Зенит» заплатит сербскому клубу выкуп. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

В минувшем сезоне Евролиги дос Сантос принял участие в 28 матчах, в которых в среднем набирал 8,7 очка, совершал два подбора и отдавал 3,9 передачи. В «Црвене Звезде» Яго выступает с 2023 года.

В завершившемся сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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