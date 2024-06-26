Прокуратура сняла два обвинения против экс-игрока НБА Делонте Уэста

С экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делонте Уэста сняты два обвинения. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на протоколы суда. Обвинения с Уэста были сняты после решения прокуратуры Вирджинии.

Дела против Делонте касались обвинений в хранении наркотиков и нарушении условий предварительного заключения и были связаны с отдельными арестами: первый состоялся 17 марта, а второй — 6 июня.

Экс-игрок НБА всё ещё должен предстать перед судом 11 июля по дополнительным обвинениям в сопротивлении аресту и препятствовании осуществлению правосудия, что имело место в результате ареста 6 июня.

За время карьеры в НБА Уэст выступал за такие команды, как «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс».

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