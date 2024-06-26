УНИКС заключил новый контракт с Исмаэлем Бако

Бельгийский центровой Исмаэль Бако подписал новый контракт с УНИКСом. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Бако принял участие в 41 матче, в которых в среднем набирал 7,3 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 0,8 передачи. В настоящий момент Бако 28 лет. Игрок присоединился к казанской команде в 2023 году.

УНИКС в завершившемся сезоне дошёл до финала Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА и уступил ему в пяти матчах (1-4 в серии).

Ранее казанская команда объявила об уходе 36-летнего тяжёлого форварда Андрея Воронцевича. Игрок покинет команду по окончании срока арендного соглашения.

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