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Исмаэль Бако высказался о новом контракте с УНИКСом

Исмаэль Бако высказался о новом контракте с УНИКСом
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28-летний бельгийский центровой Исмаэль Бако прокомментировал новый контракт с УНИКСом. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

«Очень рад продолжить свой путь с УНИКСом! Я мотивирован работать ещё усерднее, чтобы в предстоящем чемпионате добиться с командой больших успехов. Благодаря болельщикам и друзьям, которых я приобрёл здесь за прошедший сезон, в Казани я чувствую себя как дома», — приводит слова Бако пресс-служба УНИКСа.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Исмаэль принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 7,3 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 0,8 передачи. Бельгиец выступает за УНИКС с 2023 года.

Ранее казанцы объявили об уходе Андрея Воронцевича.

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