Чернокожая девушка обвинила Редика в оскорблении на расовой почве

Чернокожая выпускница университета Дьюка Халлима Нэш после назначения Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» выступила с обвинительным заявлением.

«Лишь раз в жизни белый мужчина говорил мне в лицо слово на букву «н», и это было в кампусе Университета Дьюка, когда я работала с баскетбольной командой. А сегодня его назначили новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс». В каком мире мы живём», — написала Нэш на своей странице в социальных сетях.

Представители Редика отреагировали на обвинения, заявив, что они беспочвенны.

«Нет, этого никогда не было», — приводит слова представителя Редика TMZ.

На посту главного тренера «Лейкерс» Редик сменил Дарвина Хэма.

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