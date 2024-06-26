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Брэд Стивенс высказался на тему возможных изменений в «Бостоне» в межсезонье

Брэд Стивенс высказался на тему возможных изменений в «Бостоне» в межсезонье
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Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс высказался о планах команды в межсезонье.

«Мы всегда будем изучать варианты, как сделать нашу команду ещё лучше. Но было бы безумием не считать, что в плане характера и в своей основе у нашей команды всё хорошо. И давайте посмотрим, сможем ли мы быть настолько последовательными, насколько это возможно. Расти. Развиваться. Совершенствоваться… Я не ожидаю серьёзных изменений, по крайней мере, на раннем этапе. Наша команда заслуживает этого», — приводит слова Стивенса издание Fox Sports.

Напомним, «Бостон» стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024. В финальной серии «Селтикс» победили «Даллас Маверикс».

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