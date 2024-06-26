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ЦСКА показал фото с торжественной церемонии проводов Серхио Родригеса в Мадриде

ЦСКА показал фото с торжественной церемонии проводов Серхио Родригеса в Мадриде
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Представитель московского ЦСКА посетил торжественную церемонию проводов 38-летнего испанского защитника Серхио Родригеса из большого спорта. Она проходила сегодня, 26 июня, в Мадриде (Испания) на базе «Реала». Армейцев представлял руководитель пресс-службы Николай Цынкевич, вручивший Родригесу памятные подарки от ЦСКА.

«Чачо, это была славная карьера! Спасибо за победы в красно-синих цветах!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Фото: realmadrid.com

Фото: realmadrid.com

Фото: realmadrid.com

Родригес является трёхкратным чемпионом Евролиги: два трофея он выиграл, будучи игроком мадридского «Реала», и ещё один завоевал в составе московского ЦСКА. В 2014 году Серхио был признан самым ценным игроком Евролиги. За армейцев Серхио выступал с 2017 по 2019 год.

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