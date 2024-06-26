Инсайдер назвал статус Кевина Дюранта в предполагаемом обмене форварда в «Хьюстон»

Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст заявил, что лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант на данный момент «не просил об обмене» с «Хьюстон Рокетс».

«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Селтикс» намеренно для того, чтобы попытаться договориться о сделке с «Санз».

Они сделали это с целью заключения соглашения с «Финиксом» прямо сейчас. Насколько мне известно, Кевин Дюрант на данный момент не просил об обмене. Однако между Кевином Дюрантом и «Хьюстон Рокетс» есть определённая связь», — приводит слова Уиндхорста портал Hoopshype.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Финикс» встречался с клубом «Миннесота Тимбервулзв» и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии). Во время этих матчей болельщики команды освистывали своих игроков.