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Инсайдер назвал статус Кевина Дюранта в предполагаемом обмене форварда в «Хьюстон»

Инсайдер назвал статус Кевина Дюранта в предполагаемом обмене форварда в «Хьюстон»
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Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст заявил, что лидер «Финикс Санз» Кевин Дюрант на данный момент «не просил об обмене» с «Хьюстон Рокетс».

«Хьюстон» совершил обмен пиками с «Селтикс» намеренно для того, чтобы попытаться договориться о сделке с «Санз».

Они сделали это с целью заключения соглашения с «Финиксом» прямо сейчас. Насколько мне известно, Кевин Дюрант на данный момент не просил об обмене. Однако между Кевином Дюрантом и «Хьюстон Рокетс» есть определённая связь», — приводит слова Уиндхорста портал Hoopshype.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Финикс» встречался с клубом «Миннесота Тимбервулзв» и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии). Во время этих матчей болельщики команды освистывали своих игроков.

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