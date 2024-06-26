Прославленный игрок НБА рассказал, как пытался проверить на прочность Коби Брайанта

Известный в прошлом игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шон Кемп рассказал, как пытался проверить на прочность легендарного атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Когда у меня появился шанс сыграть против Коби Брайанта, то я действительно хотел испытать его на прочность. Мне хотелось сравнить его силу с силой Майкла Джордана. Раньше в моей команде был Рубен Паттерсон (он носил прозвище Коби Стоппер и стал известен тем, что пообещал показать сильную игру в защите против Коби Брайанта. — Прим. «Чемпионата»). И перед игрой с Коби я старался зарядить всех парней в раздевалке, чтобы каждый из них дал Брайанту сильный отпор. Но никто не мог остановить этого парня», — приводит слова Шона портал The Sports Rush.