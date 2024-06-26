Андрей Воронцевич перешёл в «Зенит»

36-летний тяжёлый форвард Андрей Воронцевич перешёл в петербургский клуб «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно официальному пресс-релизу, контракт с Андреем Воронцевичем заключён на два года по схеме «1+1» — до конца сезона-2025/26.

«Воронцевич — сплав опыта, IQ, надёжной защиты и лидерских качеств. Добро пожаловать в Петербург!» — говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, ранее тяжёлый форвард выступал за казанский УНИКС. К нему Воронцевич присоединился в апреле этого года, перейдя из «Нижнего Новгорода». Вместе с УНИКСом Андрей завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В 17 матчах тяжёлый форвард в среднем набирал пять очков, а также совершал 2,9 подбора и отдавал 1,4 передачи.