Майкл Бизли: многие цепляются за старые чувства, когда говорят, что Джордан величайший

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли считает, что известный форвард Леброн Джеймс опережает легендарного Майкла Джордана в борьбе за звание величайшего игрока в истории.

«Да, я понимаю, почему люди считают Майкла Джордана величайшим атлетом всех времён. Но многие из них цепляются за старые чувства, когда говорят о нём так. Сейчас у Леброна уже есть 40 тыс. очков и их количество будет только расти. Давайте будем честны, у него впечатляющее резюме. Если вы посмотрите на четвёрку лучших баскетболистов мира, как вы думаете, заботятся ли они о своём теле так же хорошо, как он?» — приводит слова Майкла Бизли портал Hoopshype.

Ранее член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди назвал игрока, который даже и близко не смог максимизировать свой потенциал и раскрыться в НБА, но обладал огромным талантом.