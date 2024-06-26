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Уиндхорст назвал команду, которая готова подписать с Полом Джорджем 4-летний контракт

Уиндхорст назвал команду, которая готова подписать с Полом Джорджем 4-летний контракт
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Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст рассказал, что одной из команд, которая претендует на заключение четырёхлетнего контракта с атакующим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Полом Джорджем, является «Голден Стэйт Уорриорз».

«На данный момент «Клипперс» были готовы предложить Полу Джорджу примерно столько же, сколько и Каваю Леонарду. Три года — это чуть меньше максимального срока контракта, а Пол Джордж, честно говоря, хочет четыре года. Он хочет играть по максимуму. Как мне сказали, есть несколько команд, которые готовы предоставить ему это, готовы пойти на его обмен. Одна из таких команд, возможно, находится на побережье, в Голден Стэйт», — приводит слова Уиндхорста портал Sportsnaut.

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