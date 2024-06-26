Инсайдер: Бэм Адебайо продлит контракт с «Майами Хит» на сумму более $ 150 млн

Центровой Бэм Адебайо продлии контракт с клубом «Майами Хит». Об этом сообщает известный инсайдер и журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Согласно его информации, Адебайо в ближайшее время подпишет трёхлетний контракт с командой на сумму в $ 166 млн.

Напомним, 26-летний Адебайо выступает за «Майами Хит» с 2017 года после того, как был впервые выбран под 14-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года. За свою профессиональную карьеру американец трижды становился участником Матча всех звёзд НБА (2020, 2023 и 2024 годы).

В минувшем сезоне сезоне Бэм принял участие в 73 играх. В среднем за матч Адебайо набирал 19,0 очка, делал 10,3 подбора, а также 3,9 передачи.