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Названа команда, которая заинтересована в выборе Бронни на драфте НБА

Названа команда, которая заинтересована в выборе Бронни на драфте НБА
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Известный инсайдер Марк Стейн назвал команду, которая заинтересована в выборе сына известного форварда команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Об этом он сообщил в своём блоге.

Согласно его информации, клуб «Финикс Санз» по-прежнему имеет интерес к выбору Бронни Джеймса на драфте НБА.

Ожидается, что 19-летний Джеймс будет выбран во втором раунде драфта. Первый раунд состоится завтра, в 3:00 по московскому времени в Бруклине. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

Ране Леброн Джеймс провёл совместную тренировку со своими сыновьями Бронни и Брайсом.

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