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Инсайдер рассказал, собирается ли Джимми Батлер оставаться в «Майами Хит»

Инсайдер рассказал, собирается ли Джимми Батлер оставаться в «Майами Хит»
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Известный обозреватель и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брайан Уиндхорст рассказал, собирается ли оставаться в «Майами Хит» лёгкий форвард Джимми Батлер.

«Насколько мне известно, Джимми Батлер планирует оставаться в «Майами Хит» до следующего года, даже если с ним не буду продлевать контракт. Есть команды, которые проявляли интерес к нему, но Джимми ответил, что ему хорошо и в «Майами», — приводит слова Брайана Уиндхорста портал Yardbarker.

Напомним, Джимми Батлер пропустил все матчи первого раунда плей-офф НБА из-за травмы. Таким образом, «Майами Хит» уступил «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смог повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.

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