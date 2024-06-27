Драфт НБА — 2024: текстовая онлайн-трансляция первого раунда начнётся в 2:30

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Сегодня, 27 июня, состоится первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие будет разделено на две ночи, сегодня состоится только первый раунд.

Драфт начнётся в 2:30 мск. Онлайн-трансляция «Чемпионата» уже идёт. Там вы сможете следить за всеми событиями мероприятия.

Второй раунд состоится 28 июня. Паузу между выборами команд на этой стадии увеличили с двух минут до четырёх.

Напомним, именно в этом драфте должен быть выбран сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Инсайдеры неоднократно заявляли, что «Лейкерс» хотят заполучить молодого игрока.

Первый выбор на драфте осуществит «Атланта Хоукс», второй — «Вашингтон Уизардс», третий — «Хьюстон Рокетс».

Общее количество пиков на драфте составляет 58, из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.