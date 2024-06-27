Владелец «Финикс Санз»: мы любим Дюранта, а Кевин любит «Финикс»

Владелец клуба «Финикс Санз» Мэтью Ишбия опроверг слухи о возможном обмене лидера команды Кевина Дюранта в «Хьюстон Рокетс».

«Вечер драфта НБА — самый лучший. Все говорят о драме и сюжетных линиях, кто-то прав, а кто-то просто ошибается. Моя очередь. Мы любим Кевина Дюранта, а Кевин любит «Финикс». В этом году мы будем бороться за чемпионство, поскольку у нас есть команда, способная это сделать. Обожаю вечер драфта! Вперёд, «Санз», — написал в своих социальных сетях Мэтью Ишбия.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин принял участие в 75 играх. В среднем за сезон Дюрант находился на площадке 37 минут и 12 секунд, а также набирал 27,1 очка, делал 6,6 подбора, 5,0 передачи и 1,2 блок-шота.