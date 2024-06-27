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ESPN: О Джи Ануноби подпишет пятилетний контракт с «Нью-Йорком»

ESPN: О Джи Ануноби подпишет пятилетний контракт с «Нью-Йорком»
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Форвард О Джи Ануноби, который является свободным агентом, подпишет пятилетнее контрактное соглашение с «Нью-Йорк Никс», сообщает ESPN.

За пять лет он может заработать $ 212,5 млн. Сделка также будет включать в себя опцию игрока и торговый бонус.
В прошлом сезоне он выступал за «Никс», за которую провёл 23 матча, набирая в среднем 14,1 очка, делая 4,4 подбора и 1,5 передачи.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Никс» заняли второе место Восточной конференции. В четвертьфинале плей-офф НБА команда в серии проиграла «Индиане Пэйсерс» со счётом 3-4.

Победителем плей-офф НБА стал «Бостон Селтикс», который в решающей серии уверенно обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 4:1.

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