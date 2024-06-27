«Атланта» выбрала Закари Рисашера под первым номером на драфте НБА

«Атланта Хоукс» выбрала на предстоящем драфте НБА французского 19-летнего лёгкого форварда Закари Рисашера.

206-сантиметровый француз выступал в составе местной команды «Бурк». В минувшем сезоне команда заняла третью строчку в чемпионате. 19-летний игрок провёл в главной команде 39 матчей и набирал в среднем по 11 очков за матч.

Общее количество пиков на драфте составляет 58, из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок. Первый выбор на драфте осуществила «Атланта Хоукс», второй будет за «Вашингтон Уизардс», третий — «Хьюстон Рокетс».

27 и 28 июня пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию каждого раунда и расскажет о потенциальных новичках североамериканской лиги.

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