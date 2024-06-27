Итоги первого раунда драфта НБА 2024 года

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Сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня.

Итоги первого раунда драфта:

1. Закари Рисашер, «Атланта Хоукс».

2. Александр Сарр, «Вашингтон Уизардс».

3. Рид Шепард, «Хьюстон Рокетс».

4. Стефон Кастл, «Сан-Антонио Спёрс».

5. Рон Холланд, «Детройт Пистонс».

6. Тиджейн Салаун, «Шарлотт Хорнетс».

7. Донован Клингон, «Портленд Трэйл Блэйзерс».

8. Роб Диллингем, «Сан-Антонио Спёрс» — обменян в «Миннесоту Тимбервулвз».

9. Зак Иди, «Мемфис Гриззлиз».

10. Коди Уильямс, «Юта Джаз».

11. Матас Бузелис, «Чикаго Буллз».

12. Никола Топич, «Оклахома-Сити Тандер».

13. Девин Картер, «Сакраменто Кингз»..

14. Буб Кэррингтон, «Портленд Трэйл Блэйзерс» — отправится в «Вашингтон Уизардс».

15. Келел Уэйр, «Майами Хит».

16. Джаред Маккейн, «Филадельфия Сиксерс».

17. Далтон Кнехт, «Лос-Анджелес Лейкерс».

18. Тристан да Силва, «Орландо Мэджик».

19. Джакобе Уолтер, «Торонто Рэпторс».

20. Джейлон Тайсон, «Кливленд Кавальерс».

21. Ив Мисси, «Нью-Орлеан Пеликанс».

22. Дэрон Холмс, «Финикс Санз» — отправится в «Денвер Наггетс».

23. Эй Джей Джонсон, «Милуоки Бакс».

24. Кайшон Джордж, «Нью-Йорк Никс» — отправится в «Вашингтон Уизардс».

25. Паком Дадье, «Нью-Йорк Никс».

26. Диллон Джонс, «Вашингтон Уизардс» — отправится в «Оклахома-Сити Тандер».

27. Терренс Шэннон, «Миннесота Тимбервулвз».

28. Райан Данн, «Денвер Наггетс» — отправится в «Финикс Санз».

29. Айзея Коллье, «Юта Джаз».

30. Бэйлор Шейерман, «Бостон Селтикс».