Итоги первого раунда драфта НБА 2024 года

Сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня.
Итоги первого раунда драфта:
1. Закари Рисашер, «Атланта Хоукс».
2. Александр Сарр, «Вашингтон Уизардс».
3. Рид Шепард, «Хьюстон Рокетс».
4. Стефон Кастл, «Сан-Антонио Спёрс».
5. Рон Холланд, «Детройт Пистонс».
6. Тиджейн Салаун, «Шарлотт Хорнетс».
7. Донован Клингон, «Портленд Трэйл Блэйзерс».
8. Роб Диллингем, «Сан-Антонио Спёрс» — обменян в «Миннесоту Тимбервулвз».
9. Зак Иди, «Мемфис Гриззлиз».
10. Коди Уильямс, «Юта Джаз».
11. Матас Бузелис, «Чикаго Буллз».
12. Никола Топич, «Оклахома-Сити Тандер».
13. Девин Картер, «Сакраменто Кингз»..
14. Буб Кэррингтон, «Портленд Трэйл Блэйзерс» — отправится в «Вашингтон Уизардс».
15. Келел Уэйр, «Майами Хит».
16. Джаред Маккейн, «Филадельфия Сиксерс».
17. Далтон Кнехт, «Лос-Анджелес Лейкерс».
18. Тристан да Силва, «Орландо Мэджик».
19. Джакобе Уолтер, «Торонто Рэпторс».
20. Джейлон Тайсон, «Кливленд Кавальерс».
21. Ив Мисси, «Нью-Орлеан Пеликанс».
22. Дэрон Холмс, «Финикс Санз» — отправится в «Денвер Наггетс».
23. Эй Джей Джонсон, «Милуоки Бакс».
24. Кайшон Джордж, «Нью-Йорк Никс» — отправится в «Вашингтон Уизардс».
25. Паком Дадье, «Нью-Йорк Никс».
26. Диллон Джонс, «Вашингтон Уизардс» — отправится в «Оклахома-Сити Тандер».
27. Терренс Шэннон, «Миннесота Тимбервулвз».
28. Райан Данн, «Денвер Наггетс» — отправится в «Финикс Санз».
29. Айзея Коллье, «Юта Джаз».
30. Бэйлор Шейерман, «Бостон Селтикс».