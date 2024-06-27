ESPN: «Вашингтон Уизардс» обменял Дени Авдию на Малкольма Брогдона

«Вашингтон Уизардс» обменял лёгкого форварда Дени Авдию на защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Малкольма Брогдона, а также получил пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда согласно сделке. Об этом сообщил Эдриан Войнаровски из ESPN.

В октябре Дени Авдия продлил контракт с «Вашингтон Уизардс». 22-летний форвард был выбран на драфте НБА 2020 года под общим девятым номером столичной командой.

Напомним, сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня. Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок. Первый выбор на драфте осуществила «Атланта Хоукс», второй будет за «Вашингтон Уизардс», третий — «Хьюстон Рокетс».