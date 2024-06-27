ESPN: Николас Клэкстон подпишет четырёхлетний контракт с «Бруклин Нетс»

25-летний американец Николас Клэкстон намерен подписать новый четырёхлетний контракт на сумму $10 млн с «Бруклин Нетс». Об этом сообщили источники ESPN.

В сезоне-2023/2024 центровой «Бруклина» сыграл в 71 матче. В среднем он набирал 11,8 очка, делал 9,9 подбора и 2,1 передачи за 29,8 минуты, которые провёл на паркете.

Ранее «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс» провели масштабную сделку по обмену игроками с большим количеством опций. По данным источника, «Нью-Йорк» получил от «Бруклина» выступающего на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника 198-сантиметрового Микала Бриджеса, а также драфт-пик второго раунда. Взамен «Никс» отправили в «Нетс» 201-сантиметрового хорватского лёгкого форварда Бояна Богдановича, а также четыре незащищенных драфт-пика первых раундов 2025, 2027, 2029 и 2031 года, незащищенный «пик-свэп» 2028 года и драфт-пик второго раунда 2025 года.

Напомним, сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня.