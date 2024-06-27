«Это Франция». Виктор Вембаньяма отреагировал на драфт НБА — 2024

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма опубликовал пост на своей странице в социальной сети, в котором отреагировал на то, что ещё два французских игрока были выбраны под лотерейным пиком: Александр Сарр и Закари Рисашер.

«Это Франция, брат», — написал Вембаньяма в своей социальной сети.

Напомним, сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня. Первый выбор на драфте осуществила «Атланта Хоукс», им стал 19-летний Закари Рисашер, а Александр Сарр попал в «Вашингтон Уизардс».

Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.