Инсайдер рассказал, где Джимми Батлер проведёт следующий сезон

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о планах лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера на следующий сезон НБА.

«В следующем сезоне он будет играть по своему нынешнему контракту с «Майами Хит». Мне сказали, что он не будет подписывать продление соглашения с «Хит» или какой-либо другой командой до того, пока он не примет статус свободного агента в 2025 году», — приводит слова Чарании Clutch Points.

Ранее журналист и бывший обозреватель New York Post Марк Берман сообщил, что руководство команды «Нью-Йорк Никс» заинтересовано в подписании Джимми Батлера.

Напомним, лёгкий форвард пропустил все матчи первого раунда плей-офф НБА из-за травмы. Таким образом, «Майами Хит» уступил «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смог повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.