ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алекс Пойтресс поделился эмоциями от возвращения в «Зенит»

Алекс Пойтресс поделился эмоциями от возвращения в «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок «Зенита» Алекс Пойтресс записал видео, в котором рассказал, что рад вернуться в петербургскую команду. Ранее пресс-служба клуба сообщила о возвращении Алекса Пойтресса в петербургскую команду. Он заключил с сине-бело-голубыми контракт сроком на один год.

«Всем привет, как у вас дела? С вами Алекс Пойтресс. Очень рад вернуться в Петербург. Жду встречи с нашими болельщиками, своими бывшими партнёрами по команде. Постараемся добиться новых побед. Вперёд, «Зенит», — сказал Пойтресс в видео.

Пойтресс выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. За это время центровой помог команде впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги (2020/2021), взять бронзовые награды Единой лиги ВТБ (2020/2021) и серебро Суперкубка (2021), одержать победу в первом розыгрыше Кубка Кондрашина и Белова (2021), а также впервые стать чемпионами Единой лиги и чемпионами России (2021/2022).

Сейчас читают:
«Зенит» объявил о переходе Алекса Пойтресса, ранее выступавшего за команду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android