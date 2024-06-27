Алекс Пойтресс поделился эмоциями от возвращения в «Зенит»

Игрок «Зенита» Алекс Пойтресс записал видео, в котором рассказал, что рад вернуться в петербургскую команду. Ранее пресс-служба клуба сообщила о возвращении Алекса Пойтресса в петербургскую команду. Он заключил с сине-бело-голубыми контракт сроком на один год.

«Всем привет, как у вас дела? С вами Алекс Пойтресс. Очень рад вернуться в Петербург. Жду встречи с нашими болельщиками, своими бывшими партнёрами по команде. Постараемся добиться новых побед. Вперёд, «Зенит», — сказал Пойтресс в видео.

Пойтресс выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. За это время центровой помог команде впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги (2020/2021), взять бронзовые награды Единой лиги ВТБ (2020/2021) и серебро Суперкубка (2021), одержать победу в первом розыгрыше Кубка Кондрашина и Белова (2021), а также впервые стать чемпионами Единой лиги и чемпионами России (2021/2022).