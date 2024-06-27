Бывший игрок НБА усомнился в выборе «Атланты» на драфте

Бывший игрок НБА Фрэнк Мейсон опубликовал пост на своей странице в социальной сети, где усомнился в правильности решения команды «Атланта Хоукс» на драфте. «Атланта» выбрала французского 19-летнего лёгкого форварда Закари Рисашера.

«В прошлом сезоне играл с этим парнем во Франции. Не верю, что он выбран первым номером на драфте НБА, лол, но, видимо, так», — написал Мейсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, сегодня, 27 июня, состоялась первая часть драфта НБА 2024 года. Мероприятие разделено на две ночи, второй раунд пройдёт 28 июня.

Общее количество пиков на драфте составляет 58 из-за того, что «Филадельфия Сиксерс» и «Финикс Санз» были лишены собственных выборов во втором раунде из-за переманивания игроков вне установленных рамок.